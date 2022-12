Banken en verzekeraars zien niets in BKR-registratie hypotheek

Het registreren van hypotheken bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) is onnodig, vinden banken en verzekeraars. Deze verstrekkers van hypotheken wijzen erop dat dezelfde informatie al beschikbaar is bij het Kadaster, waardoor extra registratie bij het BKR overbodig is.

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken reageren op de wens van het BKR om in de toekomst ook hypotheekschulden van consumenten bij te houden. Dit zou helpen om problematische schulden bij consumenten tegen te gaan, omdat geldverstrekkers zo een vollediger beeld kunnen krijgen van de financiële situatie van klanten.

Maar in hun gezamenlijke reactie wijzen verzekeraars en banken erop dat de door het BKR voorgestelde registraties een onvolledig beeld geven. De instantie wil namelijk alleen nieuwe hypotheken vastleggen in het register, dus blijven al verstrekte leningen voor een huis buiten beeld. Daarnaast zou een BKR-registratie voor hypotheken stigmatiserend kunnen werken, vrezen de financieel dienstverleners.