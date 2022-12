Belegger Hongkong goedgemutst door mogelijke coronaversoepelingen

De aandelenbeurs in Hongkong was donderdag een positieve uitschieter in de Aziatische regio, waar verder vooral minnen op de borden stonden. Berichten dat de stadstaat een deel van de coronabeperkingen opheft, zorgden voor enige opluchting. Volgens berichten in lokale media is het straks niet meer verplicht om buiten een mondkapje te dragen. Daarnaast zouden ook de inreisbeperkingen worden verminderd.

De Hang Seng-index noteerde tussentijds 2,7 procent hoger, geholpen ook door de grote aanwezigheid van technologiebedrijven in de graadmeter. Beleggers op andere beurzen in Aziƫ waren vooral in de ban van de recessievrees. In de Chinese stad Shanghai verloor de index 0,2 procent en in Shenzhen stond ook een min van 0,2 procent op de borden.

De Nikkei-index in Tokio sloot met een verlies van 0,4 procent. Beleggers in Japan verwerkten onder andere nieuwe cijfers over het bruto binnenlands product. Volgens de nieuwste gegevens kromp de Japanse economie op kwartaalbasis met 0,8 procent. Ondanks de krimp presteerde de economie in doorsnee iets beter dan kenners hadden verwacht. De handelsbalans viel wel negatiever uit dan waar rekening mee werd gehouden.

In Australiƫ was het handelsoverschot dan weer groter dan voorzien. De export van het land zakte daarbij met 0,9 procent, terwijl de import met 0,7 procent terugviel. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent. De Kospi in Seoul stond 0,7 procent lager.