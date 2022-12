BKR wil ook hypotheekschulden registreren

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) wil in de toekomst ook hypotheken registreren, om zo een completer beeld te krijgen van de schuldenlast bij huishoudens. Dat bevestigt de instantie na een eerder bericht van De Telegraaf. Verstrekkers van leningen kunnen hun zorgplicht beter nakomen als het kredietbureau ook hypotheekschulden van consumenten bijhoudt, zo is de redenering.

De zorgplicht die financieel dienstverleners hebben, schrijft onder andere voor dat ze hun klanten niet mogen opzadelen met te hoge schulden. Een woordvoerster van het BKR zegt dat een compleet beeld van de schulden van consumenten, inclusief de hypotheek, daar erg belangrijk voor is.

De Vereniging Eigen Huis (VEH), die de belangen behartigt van huiseigenaren, ziet niets in het plan. De vrees bestaat dat informatie over hypotheken voor iedereen beschikbaar wordt die het BKR raadpleegt. Maar volgens het BKR “zal het zo’n vaart niet lopen met het delen van gegevens met Jan en alleman”, omdat kredietverstrekkers pas na een betalingsachterstand van maanden worden ingeseind.

Toch zit het registreren van hypotheekgegevens VEH-directeur Cindy Kremer niet lekker. “Het is voor ieder bedrijf belangrijk om bij een betalingsachterstand snel contact op te nemen met de klant. Maar het registreren van iedere hypotheek bij BKR, zodat ook zij elke betalingsachterstand gemeld krijgen, helpt de consument niet. Het ongevraagd verspreiden hiervan gaat veel mensen te ver, omdat niemand weet wie deze persoonlijke informatie ontvangt en wat daarmee gebeurt.”

Volgens het BKR reageerden veel andere partijen juist positief op het plan om hypotheekschulden te registeren. “En Nederland is het enige Europese land dat dit nog niet doet”, voegt de woordvoerster toe. In de loop van 2023 komt het definitieve besluit over het al dan niet vastleggen van deze schulden in het register. Het duurt vervolgens nog zeker een half jaar voordat het BKR daar daadwerkelijk mee kan beginnen.