Blokkade vaarroutes Turkije zadelt rederijen met hoge kosten op

Rederijen met olietankers op geblokkeerde scheepvaartroutes bij Turkije komen voor flinke extra kosten te staan. Die zouden inmiddels zijn opgelopen tot ongeveer 13 miljoen dollar, omgerekend ruim 12 miljoen euro. Turkije vraagt de schepen sinds vrijdag om een brief waarin de garantie staat dat ze zijn verzekerd in Turkse wateren.

Daardoor is een blokkade ontstaan op vaarroutes door de Bosporus en de Dardanellen. Tot nu toe zouden daardoor 26 olietankers met daarop ruim 23 miljoen vaten olie de zeestraten niet hebben kunnen passeren, meldt persbureau Bloomberg op basis van trackinggegevens. De schepen zijn afkomstig uit Kazachstan. Tankers die moeten wachten moeten rekening houden met zo’n 100.000 dollar extra kosten per dag.

De Turkse maatregel ging vrijdag in en is een gevolg van het prijsplafond dat de Europese Unie en de G7-landen sinds maandag hebben opgelegd aan het vervoer van Russische olie over zee. Die olie mag niet voor meer dan 60 dollar per vat worden verkocht. Verzekeraars mogen geen verzekeringen bieden aan tankers waarvan Russische olie voor een hogere prijs wordt verkocht.

Het Turkse ministerie van Transport schat in dat het om minder schepen gaat, namelijk vijftien. Het ministerie meldde donderdag dat het olietankers zonder verzekeringsbrieven uit de wateren zou verwijderen. Het werd niet meteen duidelijk of daarmee ook de blokkade verholpen zou worden.

De regel geldt voor alle tankers die olie vervoeren vanuit de Zwarte Zee, ook schepen met olie uit Kazachstan. Dat land is erg afhankelijk van routes via Turkije om zijn olie naar internationale markten te brengen.