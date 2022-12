Bol.com schrapt honderden banen omdat mensen minder besteden

Webwinkel Bol.com, dochterbedrijf van Ahold Delhaize, gaat ongeveer 300 banen schrappen. Dat is ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand, heeft een woordvoerster bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door het FD.

Zij benadrukt dat er geen mensen worden ontslagen. De banen verdwijnen voor een deel via natuurlijk verloop. Daarbij is het werk van externe medewerkers overgeheveld naar interne collega’s. Ook worden er ongeveer 100 contracten voor bepaalde tijd niet verlengd. De personele veranderingen moeten in 2023 zijn doorgevoerd.

Het bedrijf schrijft de reorganisatie toe aan onder andere de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de inflatie, waardoor consumenten minder te besteden hebben. “Net als andere bedrijven in Nederland en België merkt ook Bol.com dit”, aldus de onderneming.

Volgens het FD moet Bol.com de komende drie jaar in totaal 225 miljoen euro besparen. De woordvoerster kon dit echter niet bevestigen.