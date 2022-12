Bronnen: topman van Tesla in China gaat gigafabriek Texas leiden

Tesla-topman Elon Musk heeft zijn hoogste bestuurder in de Aziatische regio aangesteld om de nieuwe gigafabriek in de Amerikaanse staat Texas te leiden. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Tom Zhu had eerder het toezicht op de bouw van de grote fabriek van Tesla in de Chinese miljoenenstad Shanghai.

Zhu werkt al sinds 2014 bij Tesla. Hij zou deze week in de Texaanse stad Austin zijn en een deel van zijn ingenieursteam uit China meenemen. Tesla bouwt bij de nieuwe fabriek in Texas de Model Y en in de toekomst moet daar ook de Cybertruck van de band gaan rollen. Het is volgens de ingewijden niet duidelijk hoe lang Zhu in Texas blijft en wat de gevolgen worden voor zijn verantwoordelijkheden in Aziƫ.

Musk heeft publiekelijk lof uitgesproken over de efficiĆ«ntie bij de fabriek in Shanghai en de werkethiek van Chinese werknemers. China is de grootste markt voor Tesla buiten de Verenigde Staten. De fabriek in Shanghai heeft een recente upgrade gekregen om de productie te verdubbelen naar 1 miljoen elektrische auto’s per jaar.

In verschillende Chinese media wordt zelfs gespeculeerd dat Zhu de opvolger van Musk als topman van Tesla kan worden. Musk is nu ook de topman van Twitter en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Hij richtte ook tunnelbedrijf The Boring Company en techbedrijf Neuralink op. Musk zei vorige maand nog dat hij overwerkt is.