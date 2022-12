Duitse netbeheerder wil dat huizen en bedrijven meer gas besparen

Duitse bedrijven en huishoudens doen niet genoeg om gas te besparen, vindt de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening Bundesnetzagentur. Met het huidige verbruik kan Duitsland gastekorten niet voorkomen, liet topman Klaus Müller donderdag in een tweet weten.

Vorige week verbruikten Duitsers 13 procent minder gas dan het vierjarige gemiddelde. Maar door het koudere weer lag het gasverbruik 14 procent hoger dan een week eerder. Daarmee verbruikt Duitsland meer dan het doel dat het Bundesnetzagentur eerder stelde van een vijfde minder dan het gemiddelde verbruik over de afgelopen vier jaar.

Duitsland was tot voor kort zeer afhankelijk van Russisch gas, maar de aanvoer daarvan is grotendeels weggevallen. De gasvoorraden zijn weliswaar gevuld en een milde novembermaand zorgde ervoor dat die op peil bleven, maar als de temperaturen omlaag gaan zullen de voorraden snel slinken.

Overigens zijn er wel signalen dat Duitse huishoudens gas proberen te besparen, ook op koude dagen. In november zag de Duitse vereniging van gasopslaguitbaters ruim een kwart minder verbruik dan in dezelfde maand in 2021.