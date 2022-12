Grote bedrijven: alle zakelijke reizen naar Londen met trein

Een groep grote werkgevers wil dat alle zakelijke reizen naar Londen tegen het einde van dit decennium met de trein worden uitgevoerd. Daarvoor moeten er wel meer verbindingen bijkomen, stellen de zeventig grote bedrijven die zich verenigd hebben in de Coalitie Anders Reizen. Er gaan namelijk nu dagelijks vier treinen van Amsterdam naar Londen maar tussen de veertig en vijftig vluchten.

Ook de tijden van de treinen zijn niet ideaal, vinden de bedrijven waaronder ABN AMRO, Shell, ING en Philips. De aankomsttijden van de eerste trein in Amsterdam en de laatste trein in Londen zijn veel meer aan de randen van de dag dan die van de eerste trein die in Londen aankomt en de laatste aankomst van de Eurostar in Amsterdam. Het aanbod is gericht op de Engelse markt en niet op de Nederlandse, concluderen ze.

Volgens de bedrijven zijn zakenreizigers bereid de trein te nemen in plaats van het vliegtuig. De treinen naar Parijs en Frankfurt bewijzen dat volgens hen. Die zijn namelijk al populair.