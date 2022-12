Microsoft gewild op hoger Wall Street

Beleggers op Wall Street haalden donderdag opgelucht adem nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse concurrentiewaakhond de miljardenovername van gamesbedrijf Activision Blizzard door Microsoft wil tegenhouden. Microsoft wilde 69 miljard dollar neertellen voor de uitgever van spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Maar de mededingingsautoriteit FTC vindt dat Microsoft daardoor concurrerende speluitgevers kan uitsluiten van de Xbox.

Het aandeel Microsoft eindigde 1,2 procent hoger, waarmee het een van de sterkste stijgers in de Dow-Jonesindex was. Activision Blizzard daarentegen kreeg een koersverlies te verwerken van 1,5 procent.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York sloten met winst. Beleggers schoven de rentezorgen en de recessievrees even aan de kant. De Dow-Jonesindex ging de dag uit met een winst van 0,6 procent op 33.781,48 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3963,51 punten, na vijf verliesbeurten op rij. Techgraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 11.082 punten.

ExxonMobil werd 0,7 procent hoger gewaardeerd. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het Amerikaanse olieconcern zijn aandeleninkoopprogramma zal opschroeven tot 50 miljard dollar. ExxonMobil, dat afgelopen kwartaal de hoogste winst boekte in zijn 152-jarige bestaan, kondigde eerder al aan de aandeelhouders te belonen door voor 30 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

Het aandeel Rent the Runway schoot liefst 74 procent omhoog tot 2,37 dollar. Het kledingverhuurbedrijf deed afgelopen kwartaal goede zaken doordat consumenten vanwege de hoge inflatie meer designerkleding huurden in plaats van die te kopen. Het bedrijf gaf ook een optimistische omzetverwachting voor het huidige kwartaal af.

Ook gamewinkelketen GameStop (plus 10,7 procent) was een opvallende stijger, na de publicatie van een meevallend kwartaalbericht. Topman Matt Furlong liet weten dat het bedrijf de noodzakelijke investeringen heeft afgerond en zeer voorzichtig zal zijn met toekomstige uitgaven.

Kinder Morgan verloor 1,4 procent. De eigenaar en beheerder van olie- en gaspijpleidingen verwacht dat de winst in 2023 zal stijgen vanwege de toenemende vraag naar olie en andere brandstoffen.

De euro was 1,0558 dollar waard bij het slot van de handel, tegen 1,0554 dollar bij de slotbel in Europa.