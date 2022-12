Na Netflix lanceert ook Disney+ goedkoper abonnement met reclame

Streamingdienst Disney+ heeft donderdag in navolging van Netflix een goedkoper, door advertenties ondersteund abonnement gelanceerd. Het abonnement is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten af te sluiten voor 8 dollar per maand, omgerekend iets meer dan 7 euro.

De abonnees zien tijdens het kijken van de series en films op Disney+ 4 minuten per uur reclame voorbijkomen. Wel stelt het bedrijf strenge regels. Zo mag er geen reclame worden gemaakt voor alcohol en politiek of door concurrenten van de streamingdienst. In totaal zouden zich zo’n honderd adverteerders hebben aangemeld.

Met het de lancering van het goedkopere abonnement verhoogt Disney+ in de VS de prijzen voor de reclamevrije versie. Deze abonnementhouders gaan 3 dollar meer betalen en zijn nu 11 dollar per maand kwijt.

Netflix kwam begin november al met een goedkoper abonnement, ook ondersteund door reclame. Dit jaar had dat bedrijf te kampen met forse verliezen van abonnees, mede omdat mensen vanwege de hoge inflatie besparen op streamingdiensten.