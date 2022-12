Olieconcern ExxonMobil stijgt op licht herstellend Wall Street

ExxonMobil behoorde donderdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het Amerikaanse olieconcern zijn aandeleninkoopprogramma zal opschroeven tot 50 miljard dollar. ExxonMobil, dat afgelopen kwartaal de hoogste winst boekte in zijn 152-jarige bestaan, kondigde eerder al aan de aandeelhouders te belonen door voor 30 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

ExxonMobil werd 2,2 procent hoger gezet. Het aandeel is dit jaar al zo’n 70 procent in waarde gestegen. Het is de tweede keer dit jaar dat het concern zijn aandeleninkoopprogramma heeft verhoogd, dankzij de recordwinsten die het gevolg zijn van de sterk gestegen energieprijzen door de Russische oorlog in Oekraïne. Die hoge winsten leverden ExxonMobil, en ook andere grote olieproducenten als Shell, veel kritiek op. Zo riep de Amerikaanse president Joe Biden de oliebedrijven op om de prijzen aan de benzinepomp te verlagen in plaats van de hoge winsten terug te geven aan de aandeelhouders.

De olieprijzen veerden eveneens op, na de recente forse dalingen tot de laagste niveaus van dit jaar. Handelaren verwachten dat de Chinese vraag naar olie weer zal aantrekken nu dat land het strikte coronabeleid versoepelt. Ook het stilleggen van een belangrijke oliepijpleiding van Canada naar de VS vanwege een lek, stuwde de prijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 73,73 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 78,04 dollar per vat.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens bescheiden positief. Beleggers schoven de rentezorgen en de recessievrees even aan de kant. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 33.776 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3945 punten, na vijf verliesbeurten op rij. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 10.972 punten.

Rent the Runway dikte ruim 27 procent aan. Het kledingverhuurbedrijf deed afgelopen kwartaal goede zaken doordat consumenten vanwege de hoge inflatie meer designerkleding huurden. Het bedrijf gaf ook een optimistische omzetverwachting voor het huidige kwartaal af.

GameStop ging 2,3 procent omhoog. De gamewinkelketen leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Ook de omzet viel tegen. Topman Matt Furlong liet weten dat het bedrijf de noodzakelijke investeringen heeft afgerond en zeer voorzichtig zal zijn met toekomstige uitgaven.

Kinder Morgan verloor 0,2 procent. De eigenaar en beheerder van olie- en gaspijpleidingen verwacht dat de winst in 2023 zal stijgen vanwege de toenemende vraag naar olie en andere brandstoffen.

De euro was 1,0530 dollar waard, tegen 1,0499 dollar een dag eerder.