Omgevingsdienst: Tata Steel moet uitstoot verder terugbrengen

Tata Steel in IJmuiden moet de uitstoot van schadelijke stoffen verder naar beneden brengen. Met een aanscherping op de vergunning van de Kooksgasfabriek 1 eist de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat het staalconcern de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof omlaag brengt.

Het is de vierde stap in een reeks aanscherpingen van de Omgevingsdienst. Naast stof en ZZS gaat het ook om gestelde grenswaarden van de uitstoot van koolwaterstoffen en benzeen.

Bij Kooksgasfabriek 1 worden vrijkomende gassen en stof tijdens het vullen van de kookskamers weggezogen en behandeld. Uit eerdere metingen bleek dat niet werd voldaan aan de eisen in de vergunning. Hiervoor heeft de Omgevingsdienst eerder een last onder dwangsom opgelegd. Tata Steel nam een reeks maatregelen om de uitstoot te verminderen. Daarmee werd aan de regels voldaan, maar volgens de Omgevingsdienst is er meer milieuwinst te behalen en daarom is de vergunning verder aangescherpt.

De Omgevingsdienst zoekt naar eigen zeggen de grens op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen. Deze aanscherping ziet de Omgevingsdienst als een logische vervolgstap.

De ontwerpbeschikking ligt tot 20 januari 2023 ter inzage. Tijdens deze periode mag iedereen met opmerkingen en aanvullingen komen.