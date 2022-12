Philips opnieuw onderuit op licht hoger Damrak

De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn donderdag hoger geëindigd, gesteund door koerswinsten op Wall Street. Philips was de hekkensluiter in de Amsterdamse hoofdindex, met een verlies van 2,5 procent. Het zorgtechnologieconcern zag dit jaar al meer dan de helft van zijn beurswaarde verdampen door de problemen met zijn beademingsapparatuur.

De AEX, de hoofdgraadmeter op het Damrak, eindigde 0,2 procent hoger op 719,83 punten. De MidKap-index sloot 0,1 procent in de plus op 938,09 punten. De beurs in Frankfurt ging een fractie omhoog, die in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.

Beleggers deden het voorzichtig aan door aanhoudende vrees voor renteverhogingen door centrale banken. Dat zou een recessie kunnen veroorzaken. De centrale bankiers proberen met hogere rentetarieven de inflatie terug te dringen, maar zetten daarmee ook een rem op de economie.

Op de financiële markten wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de rentevergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die volgende week op het programma staan. Zowel in de VS als in Europa zullen de rentes dan opnieuw worden verhoogd.

Prosus (plus 3 procent) was donderdag de sterkste stijger in de AEX. De techinvesteerder liftte mee op een forse koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus een grootaandeelhouder is, werd in Hongkong bijna 6 procent meer waard.

Ook chipaandelen, die afgelopen dagen terrein moesten prijsgeven, waren gewild. Zo won Besi 2,5 procent en werden ASMI en ASML 1 procent meer waard. Eerder op de dag koersten deze fondsen nog in het rood na berichten over mogelijk strengere controles op de export van chipapparatuur naar China. Volgens ingewijden werken beleidsmakers in Den Haag aan nieuwe handelsregels die mogelijk afgestemd worden op de Amerikaanse pogingen om China buiten te sluiten van bepaalde technologieën.

Olie- en gasconcern Shell daalde 0,3 procent. De olieprijzen veerden wat op na de recente forse dalingen tot de laagste niveaus van dit jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 72,63 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 77,43 dollar per vat.

Unilever daalde 0,2 procent. Het levensmiddelenconcern houdt een beleggersdag en hield vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat Unilever overweegt om een deel van zijn lokale Amerikaanse ijsmerken te verkopen. Internationale ijsmerken als Magnum en Ben & Jerry’s zullen niet worden verkocht.

De euro was 1,0554 dollar waard, tegen 1,0499 dollar een dag eerder.