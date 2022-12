Rechter: Facebook niet verantwoordelijk voor nepnieuws corona

Facebook-moederbedrijf Meta en Twitter gaan waarschijnlijk vrijuit in een rechtszaak die draait om desinformatie over het coronavirus. Een groep consumenten klaagde de socialemediabedrijven in de Verenigde Staten aan omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor onjuiste berichten over het longvirus die op hun platforms verschenen. Maar in een voorlopige uitspraak spreekt een rechter in de Californische stad San José dat tegen.

De Amerikaanse wet voor massamedia geeft interactieve sites zoals Twitter en Facebook veel ruimte om berichten die worden geplaatst door hun gebruikers toe te laten. Maar de klagers probeerden de techbedrijven aan te pakken op basis van hun eigen, interne beleid voor toegestane en verboden boodschappen. Die zouden ze niet hebben nageleefd.

De rechter is het niet eens met die redenering. Ongeacht de formulering van de aanklacht houden de aanklagers internetplatforms nog altijd verantwoordelijk voor berichten of video’s die derden plaatsten, en dat komt niet overeen met de wet, aldus de rechter.

Onlangs liet Twitter weten zijn beleid tegen desinformatie rond het coronavirus overboord te gooien. Toen de pandemie in 2020 begon, begon de berichtendienst met het plaatsten van waarschuwingen bij tweets die twijfelachtige informatie over het longvirus verspreidden.