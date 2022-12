Techinvesteerder Prosus aan kop in afwachtende AEX

Prosus stond donderdag bovenaan in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. De techinvesteerder had de wind in de zeilen dankzij een forse koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus een grootaandeelhouder is, dikte in Hongkong bijna 6 procent aan. Berichten dat Hongkong een deel van de coronabeperkingen opheft, zorgden daar voor opluchting bij beleggers.

De beurshandel bleef verder in de ban van de vrees dat de renteverhogingen door de centrale banken een recessie zullen veroorzaken. De centrale bankiers proberen met hogere rentetarieven de inflatie terug te dringen, maar zetten daarmee ook een rem op de economie.

Op de financiële markten wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de rentevergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, die volgende week worden gehouden. Dat zijn de laatste rentevergaderingen van dit jaar. Zowel in de VS als in Europa zullen de rentes dan opnieuw worden verhoogd, maar beleggers zijn vooral benieuwd wat de centrale bankiers zullen zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar en de verwachtingen voor de inflatie.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 718,08 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 940,16 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent. Parijs won 0,1 procent.

Naast Prosus (plus 3,1 procent) behoorde platenlabel UMG tot de kopgroep, met een winst van dik 2 procent. Olie- en gasconcern Shell won 0,3 procent. De olieprijzen veerden wat op na de recente forse dalingen tot de laagste niveaus van dit jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 72,63 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 77,77 dollar per vat.

In de chipsector reageerden beleggers op berichten over mogelijk strengere controles op de export van chipapparatuur naar China. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat beleidsmakers in Den Haag werken aan nieuwe handelsregels die mogelijk afgestemd worden op de Amerikaanse pogingen om China buiten te sluiten van bepaalde technologieën. De makers van chipmachines ASMI en ASML verloren respectievelijk 1,5 en 0,6 procent.

Unilever daalde 0,7 procent. Het levensmiddelenconcern houdt een beleggersdag en liet alvast weten zijn verwachtingen voor dit jaar te handhaven. In de MidKap was fitnessketen Basic-Fit de sterkste stijger, met een plus van dik 2 procent. Koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van de Douwe Egberts, sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

De euro was 1,0520 dollar waard, tegen 1,0499 dollar een dag eerder.