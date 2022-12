Tekort aan lassers: TIG-lasser volgens UWV kansrijk beroep

De afgelopen twee jaar is de vraag naar lassers explosief gestegen. Er zijn te weinig gekwalificeerde mensen om aan de vraag te voldoen en daarom heeft het UWV het lasberoep als kansrijk beroep aangemerkt. Wat houdt het lasberoep in en is het wat voor jou? Lees er hier meer over!

Professionele opleiding

Als lasser kun je je in verschillende technieken specialiseren. Je kunt gaan voor MIG/MAG-lassen, zodat je kunt werken met verschillende MIG/MAG-lasapparaten en ervoor kunt kiezen een MIG MAG lasapparaat te kopen, of je gaat voor elektrode- of TIG-lassen, zodat je met een TIG lasapparaat aan het werk kan. Om te mogen lassen, moet je een certificaat halen in de techniek die je voorkeur heeft.

Er is dus geen sprake van één allesomvattende opleiding, maar van meerdere cursussen. Als TIG-lasser kun je bijvoorbeeld worden ingezet voor het lassen van pijplijnen en leidingen, maar je kunt ook terechtkomen in andere, zeer uiteenlopende industrieën. Denk aan titaniumlassen, de lucht- en ruimtevaarttechniek of plaatmetaalverwerkende industrieën.

Kwaliteit waarborgen

Lasser worden betekent naast het volgen van een cursus, ook het vinden van een baan. Er staan veel verschillende vacatures open, van constructiebankwerker tot off-shore lasser. De benodigde kwalificaties verschillen per beroep.

Om de kwaliteit van je werk te blijven waarborgen, is het erg belangrijk dat je je vaardigheden goed bijhoudt. Om je kennis en kunde op peil te houden moet je je lascertificaten om de zoveel tijd vernieuwen. Afhankelijk van de soort kwalificatie moet je deze vernieuwen om het half jaar of om de twee jaar. Dit kun je doen bij verschillende lasinstituten en kost over het algemeen niet veel tijd of geld. Je kunt er ook voor kiezen om je lascertificaat twee jaar lang niet te vernieuwen en het te laten verlopen om het vervolgens opnieuw te halen.

Omdat het gaat om het behalen van certificaten en het volgen van cursussen, kun je je gemakkelijk laten omscholen tot lasser. De opleiding lassen wordt op verschillende momenten gegeven en is dus goed te volgen naast je huidige baan. Als je toe bent aan wat anders is lassen dus zeker een goede en praktische oplossing, waarmee je snel een baan zal vinden!