Waakhond VS wil overname Activision door Microsoft tegenhouden

De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC wil de overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft tegenhouden. Die overname werd in januari aangekondigd. Microsoft was bereid 69 miljard dollar neer te tellen voor de uitgever van spellen als Call of Duty en World of Warcraft. Maar de FTC vindt dat Microsoft daardoor concurrerende speluitgevers kan uitsluiten van de Xbox.

Als Microsoft merken als Call of Duty in handen krijgt, heeft het techbedrijf volgens de toezichthouder “zowel de mogelijkheid als het motief” om de concurrentie te beperken. Zo zou de prijs van Activision-spellen of de kwaliteit ervan op andere spelcomputers kunnen worden aangepast. Of zouden spellen of uitbreidingssets daarvoor later beschikbaar kunnen komen voor spelers op bijvoorbeeld de Playstation van Sony.

De VS zijn niet alleen met hun zorgen over de geplande overname. Ook de toezichthouders in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de overname nog niet goedgekeurd en kijken nog naar de gevolgen voor de gamemarkt.

Eerder deze week kondigde Microsoft nog een deal aan met pc-gameplatform Steam en Nintendo om Call of Duty daar beschikbaar te maken. Ook zei het bedrijf Sony te hebben aangeboden om Call of Duty-spellen nog tien jaar voor de Playstation te maken, maar het Japanse elektronicabedrijf wilde daar niet mee akkoord gaan.