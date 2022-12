ABN AMRO: stijging vacatures retail voorbij, maar krapte blijft

De stijging van het aantal vacatures binnen de retailsector lijkt voorbij, na een jarenlange toename. Hoewel het probleem daardoor lijkt te zijn gekeerd, kampt de sector nog steeds met personeelskrapte. Een groot deel van de retailbedrijven ziet het tekort aan personeel nog altijd als een belemmering in hun bedrijfsvoering. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport over de retailsector.

Het aantal openstaande vacatures in de retail loopt sinds 2014 al op. De oorlog in Oekraïne en de als gevolg daarvan sterk gestegen inflatie heeft wat voorzichtigheid bij het aannemen van personeel veroorzaakt, maar de aantallen openstaande vacatures zijn nog steeds zeer hoog. En dat veroorzaakt problemen voor retailers. Zo zijn winkels regelmatig gesloten vanwege een tekort aan personeel, is de werkdruk zeer hoog en is het lastig om werkroosters rond te krijgen.

Veel langdurig openstaande vacatures zijn volgens de bank nog te vinden onder technisch personeel in de automotivesector, met name voor autotechnici en schadeherstellers. Ook vacatures voor verkoopmedewerkers zijn steeds lastiger te vervullen.

Minimummaandloon

Het verhogen van het loon is volgens ABN AMRO een goede manier om de krapte in de retail tegen te gaan. Het loon is in deze sector al lange tijd relatief laag. Met het verhogen van het minimumloon en de overstap van een minimummaandloon naar een minimumuurloon wordt hier al wat aan gedaan voor het komende jaar.

Omdat het verhogen van het minimumloon een algemene maatregel is, verbetert dit niet per se de concurrentiepositie van de retail ten opzichte van andere sectoren. De arbeidskrapte kan echter ook op andere manieren worden tegengegaan. Retailers doen er volgens de bank goed aan in te zetten op persoonlijke waardering, verantwoordelijkheid, trainingen en het creëren van een goede balans tussen werk en privé. De toepassing van technologie kan eveneens leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit en dus tot arbeidsbesparing.

Transactiedata

ABN AMRO merkt verder op dat uit de transactiedata van particuliere klanten van de bank blijkt dat in oktober en november minder besteed werd bij vrijwel alle branches in de retailsector. Vooral meubelzaken laten een forse daling zien ten opzichte van dezelfde maanden in 2021. De bank verwacht dat de consumentenbestedingen ook in het eerste kwartaal van 2023 licht zullen afnemen als gevolg van de dalende koopkracht.