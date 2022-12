Baas bpost weg om fouten bij binnenslepen bezorgsubsidie

De baas van het Belgische postbedrijf bpost stapt op. Topman Dirk Tirez kan niet verder nu bpost fouten lijkt te hebben gemaakt met een subsidie voor de bezorging van kranten en tijdschriften.

De 58-jarige Tirez zette in oktober al tijdelijk een stap opzij. Toen stelden de Belgische toezichthouders een onderzoek in naar de overheidssubsidie die bpost krijgt om zijn postbodes een extra bezorgronde te laten maken voor kranten en tijdschriften in de vroege ochtend. Er zouden mogelijk verboden, concurrentievervalsende afspraken zijn gemaakt.

Het onderzoek is nog niet afgerond, “maar op grond van de elementen waarover de raad van bestuur van bpost beschikt” is besloten dat bpost en Tirez uit elkaar gaan, laat het postbedrijf vrijdag weten. Ook twee anderen vertrekken.

Als bestuurder van een overheidsbedrijf “moet je juist het goede voorbeeld geven”, reageert vicepremier Petra De Sutter. “Uit de analyse van de raad van bestuur maak ik op dat dit niet het geval was waardoor er voor Dirk Tirez geen toekomst meer is bij bpost.”

Tirez was nog geen twee jaar ceo van bpost, waar hij al wel zo’n twintig jaar werkt. Hij nam vanaf maart 2021 waar voor de ontslagen topman Jean-Paul Van Avermaet, die in opspraak was gekomen wegens verboden prijsafspraken in een eerdere baan. Vanaf juli dat jaar werd Tirez officieel de hoogste baas van het Belgische postbedrijf.