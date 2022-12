Belastinguitzondering vastgoedfondsen pas vanaf 2025 van de baan

Vastgoedfondsen verliezen pas vanaf 1 januari 2025 een speciale status waarmee ze nu nog onder winstbelasting uit komen. Het kabinet neemt een jaar extra de tijd om de zogenoemde ‘vastgoedmaatregel’ in te voeren. Nu kunnen fondsen als fiscale beleggingsinstelling (fbi) worden aangemerkt, waardoor ze 0 procent vennootschapsbelasting betalen. Maar vanaf 2025 mag zo’n fbi niet meer direct in Nederlands of buitenlands vastgoed beleggen.

Beleggingsfondsen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zo’n fbi-status krijgen. Zo moet de volledige winst als dividend worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Met de fbi-status wordt voorkomen dat zo’n beleggingsfonds dubbel wordt belast (via de winstbelasting én de dividendbelasting). Het kabinet wil de fbi-status alleen voor vastgoedfondsen afschaffen. Beleggingsfondsen die vooral in effecten als aandelen en obligaties investeren, behouden dus de belastinguitzondering.

Maar vastgoedbeleggers hebben in gesprek met het kabinet aangegeven meer tijd nodig te hebben. Naar aanleiding daarvan is besloten de maatregel een jaar later te laten ingaan. Het kabinet hoopt zo “dat er voldoende tijd en handelingsperspectief is om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de vastgoedmaatregel”.

De vastgoedmaatregel is ook een van de manieren waarmee het kabinet de op Prinsjesdag aangekondigde koopkrachtmaatregelen op termijn wil betalen. Zo wordt geschat dat het afschaffen van de uitzonderingspositie voor de vastgoed-fbi’s meer dan 50 miljoen per jaar oplevert. Hier zal de schatkist dus pas vanaf 2025 van profiteren.