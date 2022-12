Bonden en zorgwerkgevers willen cao aanpassen om hoge inflatie

Veel medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg komen zodanig in de knel door de hoge inflatie dat zorginstellingen en vakbonden de cao tussentijds willen aanpassen. Eerder dit jaar kwamen ze nog tot nieuwe afspraken over loonsverhogingen voor de ongeveer 500.000 zorgmedewerkers die tot eind volgend jaar zouden gelden. Maar die cao voldoet nu niet meer om veel zorgmedewerkers voor financiƫle problemen te behoeden, zegt FNV-bestuurder Bert de Haas.

Vakbonden en werkgevers voerden deze week overleg over een aanpassing van de in april afgesloten cao. In de huidige cao werd een loonsverhoging afgesproken die kon oplopen tot 6,5 procent, maar de inflatie is op dit moment stukken hoger. Het is de bedoeling dat ze in januari tot afspraken over extra loon komen.

Volgens FNV heeft bij sommige zorgorganisaties een op de vijf werknemers te maken met loonbeslag, waarbij de schulden zo hoog zijn dat er een regeling komt om die af te betalen. “We hebben te maken met een extreme situatie als bij zoveel werknemers loonbeslag is gelegd.”

Door de hoge inflatie wordt vaker gepraat over het tussentijds aanpassen of openbreken van cao’s. CNV-voorzitter Piet Fortuin hield in september in De Telegraaf al een pleidooi voor aanpassingen van gemaakte afspraken omdat werknemers te maken hebben met hogere kosten voor boodschappen, gas en elektra.

Maar andersom pogen werkgevers soms ook om cao’s aan te passen. Zo wilden werkgevers in de beveiliging graag af van de automatische compensatie voor de inflatie in de lonen, omdat dit met de huidige prijsstijgingen erg kostbaar wordt en een loonstijging van 14,5 procent zou betekenen in 2023. Leden van vakbond CNV stemden echter tegen.