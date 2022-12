China wil olie en gas liever in yuan afrekenen

China wil olie en gas vaker afrekenen met de eigen yuan in plaats van in dollars. De Chinese president Xi Jinping sprak daarover tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië waar hij ook andere Arabische leiders ontmoette. China wil zijn eigen munt internationaal meer op de kaart zetten. Tegelijkertijd wil Beijing de greep van de Amerikaanse dollar op de wereldhandel verzwakken.

Xi is op bezoek in Saudi-Arabië. Kroonprins Mohammed bin Salman trad op als gastheer voor de topontmoetingen. Die liet daarmee zien zijn blik niet alleen op het westen te hebben gericht.

Saudi-Arabië is de grootste exporteur van olie, terwijl China de grootste importeur is. De landen gaven beide het signaal af zich niet te willen mengen in kwesties van de ander met derden. Zo staat de relatie van Riyad met Washington onder druk vanwege de mensenrechten. Ook de Saudische houding richting Rusland, en in het bijzonder de oliesamenwerking tussen de landen, is een bron van irritatie voor de VS.

Elke stap van Saudi-Arabië om de dollar te laten vallen in zijn oliehandel zou een politieke zet zijn. Riyad had daar eerder mee gedreigd in het licht van mogelijke Amerikaanse regels die landen van oliekartel OPEC, waar Saudi-Arabië er een van is, blootstellen aan antitrustrechtszaken.

De groeiende invloed van China in de Golfstaten maakt de Verenigde Staten ongerust. Tijdens het bezoek van Xi werd gesproken over verdere economische banden. Xi werd ook met alle egards onthaald. De Chinese president sprak ook met andere Golfstaten. Verder woonde Xi een bredere top bij met leiders van landen van de Arabische Liga in de Golf, de Levant en Afrika.