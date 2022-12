Chipbedrijven en fabrieksprijzen VS centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de tech- en chipbedrijven, na het herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq een dag eerder. Ook wordt gelet op de producentenprijzen uit de Verenigde Staten, die mogelijk meer inzicht geven in de inflatie-ontwikkelingen in de grootste economie ter wereld.

Volgende week dinsdag komen nog de Amerikaanse consumentenprijzen naar buiten. Dat inflatiecijfer over november speelt een belangrijke rol bij de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve, die op dezelfde dag begint. Op woensdag 14 december zal de Amerikaanse centrale bank het rentebesluit bekendmaken.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan met een half procentpunt zal verhogen, waarmee wat gas wordt teruggenomen na de recente rentestappen van 0,75 procentpunt. Mogelijke signalen van de Fed over de omvang van de toekomstige renteverhogingen en de inflatievooruitzichten zullen naar verwachting de stemming op de aandelenmarkten in de komende weken gaan bepalen. Ook de Europese Centrale Bank houdt volgende week de laatste rentevergadering van dit jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt met een plus te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag ook omhoog, in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot de week 1,2 procent hoger af.

De Hang Seng-index in Hongkong bleef profiteren van de coronaversoepelingen in de Chinese stadstaat en dikte ruim 2 procent aan. De beurs in Shanghai won 0,4 procent na publicatie van de inflatiecijfers. De consumentenprijzen in China stegen vorige maand met 1,6 procent en lieten daarmee een afkoeling zien ten opzichte van de inflatie van 2,1 procent in oktober. De prijzen die Chinese fabrikanten rekenen voor hun goederen namen in november opnieuw af met 1,3 procent.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant zag de omzet in november met 50 procent stijgen, ondanks de afnemende vraag naar consumentenelektronica en de coronaverstoringen in China. TSMC is een belangrijke klant van ASML en een grote toeleverancier van Apple.

De euro was 1,0579 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 72,03 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 76,72 dollar per vat.