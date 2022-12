Deelauto’s en -scooters van straat voor WK-wedstrijd Marokko

In aanloop naar de WK-kwartfinalewedstrijd van Marokko zaterdag heeft deelautobedrijf SHARE NOW auto’s uit bepaalde gebieden van Amsterdam verwijderd. Deelscooterbedrijf Felyx schrapt zijn service in risicogebieden in de hoofdstad, Rotterdam en Den Haag rond de risicowedstrijd. Eerder leidde het succes van het Marokkaanse voetbalelftal tot ongeregeldheden in de hoofdstad, waarbij een deelauto en -scooter in brand werden gestoken op het Mercatorplein in Amsterdam-West.

Volgens een woordvoerster van SHARE NOW had de politie voorafgaand aan eerdere wedstrijden van Marokko al verschillende gebieden als risicogebied aangeduid. Op basis daarvan sloot het deelautobedrijf deze gebieden al uit van het werkgebied. “Bij de komende wedstrijden zullen we waarschijnlijk hetzelfde doen. Daarnaast hebben we proactief voertuigen uit deze gebieden verwijderd”, aldus de zegsvrouw. Naast auto’s rondom het Mercatorplein gaat het volgens haar ook om voertuigen in de omgeving van Plein ’40-’45 in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

Deelscooterbedrijf Felyx geeft aan risicogebieden uit hun servicegebied in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag ook al te hebben geschrapt rond eerdere wedstrijden van Marokko. Zaterdag zal dat ook het geval zijn, aldus een woordvoerder. Voor gebruikers van de Felyx-deelscooters betekent dit dat zij geen ritten kunnen pauzeren of eindigen in een risicogebied.

De politie Amsterdam laat via een woordvoerster weten dat er geen sprake is van een geco√∂rdineerd advies om auto’s te verwijderen. Wel begrijpt zij dat mensen hun auto’s elders parkeren, met het oog op de recente rellen. “Maar als we nu met een advies zouden komen om auto’s uit de straat te verwijderen, geef je een signaal af dat bepaalde groepen gewoon hun gang kunnen gaan”, aldus de zegsvrouw.

Concurrent Greenwheels laat in een reactie weten geen voorzorgsmaatregelen te nemen. “Wij hebben het geluk dat we na eerdere wedstrijden van Marokko geen problemen hebben gehad”, verklaart een woordvoerster. “Over het algemeen merken wij niet zoveel van dit soort problemen, meer van problemen met stormen en windvlagen waardoor er bomen op auto’s terechtkomen.” Zo nu en dan krijgt Greenwheels wel het verzoek van een gemeente om een auto te verplaatsen. “Maar dat is in het geval van bijvoorbeeld een wegopbreking”, aldus de zegsvrouw.

GO Sharing, dat naast deelauto’s ook deelscooters en -fietsen aanbiedt, laat via een woordvoerder weten “in principe” geen voertuigen van straat te halen. Wel is het bedrijf in gesprek met enkele gemeenten om te kijken of er aanpassingen nodig zijn in het gebied waar GO Sharing voertuigen heeft staan.