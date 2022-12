Energie-Nederland: blij dat instellen prijsplafond is gelukt

Energie-Nederland is blij dat de invoering van een tijdelijk prijsplafond op energie per 1 januari is gelukt nu het kabinet de subsidieregeling heeft vastgesteld. Voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven Cora van Nieuwenhuizen zegt in een reactie huishoudens te kunnen helpen met het “kunnen blijven betalen van de energierekening en het voorkomen en verder oplopen van betalingsachterstanden”. Energieleveranciers passen volgens de oud-minister zo snel als ze kunnen het factureringssysteem aan zodat kleingebruikers vanaf volgend jaar een aangepaste nota krijgen.

Volgens Van Nieuwenhuizen ontvangen energiebedrijven dagelijks veel vragen van mensen die als gevolg van de hoge energieprijzen in financiƫle nood komen. Ze begrijpt dat er vragen zijn over hoe de compensatie voor het doorgeven van de korting berekend wordt. Verder vindt ze dat misbruik sowieso onmogelijk moet zijn. Daar wordt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en accountants op verschillende manieren op gelet.

Energie-Nederland benadrukt dat energiebedrijven wel de ruimte moeten hebben om tegenvallers op te vangen of om investeringen te kunnen blijven doen. De huidige afspraken zouden volgens de organisatie niet belemmerend moeten werken. Daarbij wordt het kabinet opgeroepen om tijdig andere maatregelen te nemen, aangezien de energieprijzen ook na 2023 naar verwachting nog hoog zullen zijn.