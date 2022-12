Flitsbezorger Getir neemt concurrent Gorillas over

Boodschappenbezorgdienst Getir neemt zijn concurrent Gorillas over. Daarmee breidt de Turkse flitsbezorger zijn marktaandeel uit in een branche die in de coronajaren hard groeide, maar nu te maken heeft met een tanende vraag.

Getir maakt niet direct bekend voor welk bedrag het zijn Duitse evenknie heeft gekocht. Eerder deze week meldde persbureau Bloomberg al dat Getir het bedrijf een waarde van 1,7 miljard dollar toedichtte, omgerekend zo’n 1,6 miljard euro. Dat is veel minder dan de waarde van 3 miljard dollar van Gorillas bij een investeringsronde vorig jaar.

Getir werd in 2015 opgericht en was daarmee naar eigen zeggen ’s werelds eerste “vlotte bezorgservice”, die uitbreidde naar negen andere landen. In Nederland rijden in veertien steden bezorgers van Getir rond. Gorillas begon vanaf 2020 en is ook in Nederland actief.