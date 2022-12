IMF-baas prijst China om versoepelen coronabeleid

China oogst lof van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het versoepelen van zijn coronabeleid. Die nieuwe koers van de regering onder president Xi Jinping valt waarschijnlijk gunstig uit voor de groei van ’s werelds op een na grootste economie, stelde IMF-baas Kristalina Georgieva.

“We zijn erg blij met de cruciale maatregelen die de Chinese autoriteiten hebben genomen om het covidbeleid te herijken, wat een betere impuls geeft aan hernieuwde groei in China”, zei Georgieva na een conferentie in de Chinese stad Huangshan, die werd georganiseerd door de Chinese premier Li Keqiang.

De Chinese regering kondigde woensdag aan zijn zerotolerancebeleid op het vlak van het coronavirus aan te passen, waardoor er waarschijnlijk een einde komt aan grootschalig lockdowns in steden met stijgende besmettingsaantallen. Ook mogen sommige mensen die positief zijn getest op het coronavirus thuis in quarantaine, in plaats van in speciale quarantainecentra.

De beloofde inspanningen van China om de vaccinatiegraad van de bevolking te verhogen is volgens Georgieva “goed voor de Chinese bevolking, maar ook belangrijk voor Azië en de rest van de wereld.”

Tijdens hetzelfde persgesprek zei de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, dat met het versoepelde coronabeleid in China “een aantal onzekerheden helpt wegnemen”. Dat is een lichtpunt in een wereld waar de nasleep van de pandemie en de oorlog in Oekraïne nog voor hoge inflatie zorgt.

De Chinese lockdowns legden het openbaar leven in grote steden grotendeels plat, wat ook een zware wissel trok op de economie. Analisten verwachten dat China het officiële doel van 5,5 procent economische groei dit jaar niet haalt. Het grillige lockdownbeleid van de overheid was vorige maand een van de aanleidingen van massale protesten in China tegen de regering.