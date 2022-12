IMF komt met nieuwe verwachtingen voor Nederlandse economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt vrijdag met nieuwe verwachtingen voor de inflatie en de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Een delegatie van het fonds heeft afgelopen dagen onderzoek gedaan naar Nederland en presenteert hiervan de eerste resultaten.

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn energierekeningen van huishoudens en bedrijven flink gestegen en zijn ook boodschappen in de supermarkt behoorlijk duurder geworden. En daar komt voorlopig waarschijnlijk nog geen verandering in. Eerder deze week gaf het Centraal Planbureau (CPB) al aan dat het prijsplafond voor energie dat het kabinet instelt, niet zal voorkomen dat de koopkracht voor een doorsnee huishouden volgend jaar verder zal dalen.

De laatste keer dat het IMF met voorspellingen kwam voor Nederland was in oktober, toen ook wereldwijde groeiramingen naar buiten kwamen. Destijds was de verwachting dat de inflatie in Nederland volgend jaar met 8 procent op een zeer hoog niveau blijft. Daarbij zou de groei van de economie volgend jaar bijna tot stilstand kunnen komen, werd becijferd.

Inmiddels is de inflatie, hoewel nog steeds erg hoog, wel behoorlijk afgenomen ten opzichte van eerder dit jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat het leven over de gehele linie in november een kleine 10 procent duurder was dan een jaar terug. In de maand oktober bedroeg de inflatie nog meer dan 14 procent. Die afname komt onder meer doordat motorbrandstoffen iets goedkoper zijn geworden. Dat heeft alles te maken met de gedaalde olieprijzen.