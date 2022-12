IMF somber over economie Nederland, prijzen blijven hard stijgen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is somber over de Nederlandse economie, die volgens deskundigen van het fonds volgend jaar amper nog groei zal laten zien. Het prijsplafond voor energie dat de overheid invoert kan ook niet voorkomen dat het leven volgend jaar over de gehele linie opnieuw duurder wordt, voorzien de kenners. En hoewel Nederland voldoende energiereserves heeft om het land draaiende te houden, zou het zomaar kunnen dat energietekorten elders in de EU de energiecrisis in Nederland nog verergeren.

Een delegatie van het fonds heeft afgelopen dagen onderzoek gedaan naar Nederland en presenteerde hiervan vrijdag de eerste resultaten. De kenners denken dat de Nederlandse economie dit jaar nog 4,2 procent vooruitgaat, maar dat de groei volgend jaar bijna stilvalt op een plus van 0,6 procent. Toen het IMF in oktober wereldwijde ramingen naar buiten bracht werd voor Nederland nog gerekend op respectievelijk 4,5 en 0,8 procent groei.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is energie veel duurder geworden en ben je veel meer kwijt aan boodschappen in de supermarkt. Alles bij elkaar is het leven dit jaar 11,8 procent duurder, becijfert het IMF. Door toedoen van de overheidsmaatregelen neemt de inflatie volgend jaar wel flink af. Maar dat neemt niet weg dat het algehele prijsniveau in 2023 waarschijnlijk nog wel 4,2 procent verder oploopt.

Het IMF wijst er nogmaals op dat de overheid met zijn steunmaatregelen de impact van de hoge energieprijzen weliswaar verzacht, maar dat het prijsplafond voor energie het ook lastiger maakt om de inflatie omlaag te krijgen. Dat komt omdat het prijsplafond niet gericht is op huishoudens en bedrijven die echt hulp nodig hebben, maar dat eigenlijk iedere Nederlander ervan profiteert. Zo jaagt de overheid de consumptie aan en dat kan ervoor zorgen dat de prijzen extra gaan oplopen. Het vermindert ook de prikkel om energie te besparen, aldus het IMF.

Ook vragen de onderzoekers van het IMF aandacht voor de afkoeling van de woningmarkt. De recente daling van de huizenprijzen zou erop kunnen wijzen dat veel woningen in Nederland eigenlijk overgewaardeerd zijn. Mochten de huizenprijzen opeens sterker gaan terugvallen dan zouden sommige huishoudens in de problemen kunnen komen. Wel merkt het IMF op dat het grote aandeel rentevaste hypotheken en de lange looptijden van hypotheken op dit vlak voor enige geruststelling zorgen. Voor de meeste mensen zullen er dus niet direct vervelende situaties ontstaan.