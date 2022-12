Just Eat Takeaway en Prosus koplopers in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. De stemming op de beurs werd gesteund door het herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq een dag eerder. Ook wordt nog gewacht op de producentenprijzen uit de Verenigde Staten, die mogelijk meer inzicht geven in de inflatie-ontwikkelingen in de grootste economie ter wereld.

Volgende week dinsdag komen nog de Amerikaanse consumentenprijzen naar buiten. Dat inflatiecijfer over november speelt een belangrijke rol bij de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve, die op dezelfde dag begint. Op woensdag 14 december zal de Amerikaanse centrale bank het rentebesluit bekendmaken. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan met een half procentpunt zal verhogen, waarmee wat gas wordt teruggenomen na de recente rentestappen van 0,75 procentpunt.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 720,65 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 942,46 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent. Parijs en Londen daalden 0,1 procent.

Naast Just Eat Takeaway (plus 1,2 procent) en Prosus (plus 1 procent) stond verlichtingsbedrijf Signify in de kopgroep, met een plus van 0,9 procent. Olie- en gasconcern Shell en bierbrouwer Heineken sloten de rij in de AEX, met minnen van respectievelijk 1 en 0,5 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 1 procent, na publicatie van de omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant zag de omzet in november met 50 procent stijgen, ondanks de afnemende vraag naar consumentenelektronica en de coronaverstoringen in China. TSMC is een belangrijke klant van ASML en een grote toeleverancier van Apple.

Ahold Delhaize won 0,1 procent. Webwinkel Bol.com, dochterbedrijf van Ahold Delhaize, bevestigde ongeveer 300 banen te schrappen doordat consumenten minder uitgeven. Rabobank verwacht daarnaast dat de supermarktprijzen de komende maanden verder zullen stijgen.

In de MidKap steeg ABN AMRO 3,7 procent dankzij een adviesverhoging door Credit Suisse. WDP verloor 0,1 procent. Het vastgoedbedrijf werd door JPMorgan van de kooplijst afgehaald.

Santander daalde een fractie in Madrid. De Spaanse bank heeft van de Britse waakhond FCA een boete gekregen van bijna 108 miljoen pond (zo’n 125 miljoen euro) vanwege aanhoudende gebreken in de controles op mogelijke witwaspraktijken.

De euro was 1,0572 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,77 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 76,41 dollar per vat.