Kabinet reserveert 520 miljoen euro voor gasopslag komende winter

Het kabinet heeft ruim 520 miljoen euro gereserveerd om de gasopslag Bergermeer te vullen voor het winterseizoen 2023-2024. Het gaat daarbij om het op peil brengen van de gasvoorraden in de grootste opslag van Europa.

Overheidsbedrijf EBN krijgt de opdracht Bergermeer te vullen met 1,5 tot 2 miljard kubieke meter (bcm) aardgas als andere energiebedrijven dat niet doen. In opdracht van de Nederlandse staat investeert EBN van oudsher in het opsporen, winnen en opslaan van aardgas en aardolie. Daarbij werkt het bedrijf samen met olie- en gasmaatschappijen.

Verder zal EBN de 0,7 bcm gas die het dit jaar heeft opgeslagen pas op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2024 vrijgeven. Bergermeer heeft een totale opslagcapaciteit van 4,1 bcm. Volgens gegevens van de overheid zitten de gasopslagplaatsen momenteel voor 86 procent vol. Begin volgend jaar moet dat minstens 90 procent zijn.

De regering heeft ook gezegd dat zij de mogelijkheden zal onderzoeken om vanaf 2024 twee nieuwe importfaciliteiten voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te bouwen. De lng-invoercapaciteit is dit jaar al aanzienlijk verhoogd door de bouw van een nieuwe faciliteit van 8 bcm in Groningen. Die vormt een aanvulling op de grotere Gate Terminal in Rotterdam, die nu een capaciteit van 16 bcm heeft. Deze moet die tegen 2025 met nog eens 4 bcm zijn uitgebreid.