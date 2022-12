Kabinet staat voor 175 miljoen garant voor Porthos-project

Het kabinet wil niet dat het Porthos-project in Rotterdam veel vertraging oploopt door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State en staat daarom garant voor nieuwe contracten met aannemers en leveranciers. Hiermee is maximaal 175,6 miljoen euro gemoeid, schrijft Rob Jetten (Klimaat en energie) aan de Tweede Kamer.

Door de uitspraak dreigt Porthos een mogelijke vertraging van twee jaar op te lopen. Het Porthos-project is een systeem waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt opgeslagen in lege gasvelden in de Noordzee. Het levert een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling van het kabinet en daarom acht Jetten de vertraging zeer onwenselijk.

“De combinatie van de tussenuitspraak van de Raad van State, het first-of a-kind karakter van het Porthos-project en het feit dat vervolgprojecten voortbouwen op de Porthos-infrastructuur maken het voor mij verdedigbaar om een deel van het risico van de initiatiefnemers over te nemen”, aldus de minister. De eenjarige garantie is eenmalig, benadrukt hij.

De hoogste algemene bestuursrechter oordeelde vorige maand dat Porthos niet automatisch vrijstelling mag hebben om tijdelijk stikstof uit te stoten bij de bouw. Dat had gevolgen voor de hele bouw. Als een bouwproject leidt tot stikstofneerslag in een kwetsbaar natuurgebied, is door het vonnis van de Raad van State nu weer een natuurvergunning nodig.