Kenners: dieselvoorraden Europa lopen iets minder hard op

De voorraden dieselbrandstof in Noordwest-Europa zullen toenemen, maar iets minder dan eerder verwacht. Een en ander is afhankelijk van een aanstaand verbod op Russische leveringen. Dat stellen kenners van onderzoek- en adviesfirma Wood Mackenzie in een nieuwe raming. De dieselvoorraden zijn van invloed op de prijs aan de pomp.

Volgens de laatste prognose zal de voorraad oplopen tot 215 miljoen vaten. Begin volgend jaar zullen de voorraden snel slinken, zo is de verwachting. Mogelijk tot het laagste niveau sinds 2011. Door Europese sancties zullen vanaf begin februari vrijwel geen zeeleveringen uit Rusland meer volgen. Dat land is de grootste externe leverancier van het landenblok.

De stijgingen die voor deze maand en volgende maand worden verwacht, zijn kleiner dan eerder voorspeld. Vanwege druk op de winstmarges is de prognose voor de raffinageverwerking van deze maand naar beneden bijgesteld. Het is overigens normaal dat de Europese dieselvoorraden tijdens de winter toenemen. Maar vanwege de sancties tegen Rusland die in werking treden wordt de situatie wel anders. Zodra de Russische vaten op zijn, zal het landenblok meer brandstof uit andere bronnen moeten halen.

Volgens Wood Mackenzie is het goedkoper geworden om diesel te importeren vanuit gebieden ten oosten van het Suezkanaal in Egypte, mede dankzij de lagere Aziatische prijzen. Momenteel wordt verwacht dat maart de krapste maand zal zijn omdat die volgt op zowel het embargo tegen Rusland als de seizoensgebonden vraagpiek in Noordwest-Europa.

De raffinageverwerking in Noordwest-Europa steeg in november tot 6,1 miljoen vaten per dag. Evenwel was er sprake van beperkingen. Zo waren in Frankrijk nog nawee├źn van eerdere stakingen. Verder sloten destillatie-eenheden voor ruwe olie in de gigantische raffinaderij van BP in Rotterdam. De verwachting is dat de productie deze maand krap 6,2 miljoen vaten per dag zal bedragen.