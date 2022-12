Netflix na positief analistenrapport bij winnaars op Wall Street

Netflix stond vrijdag bij opening van de aandelenbeurzen in New York bij de winnaars. Het aandeel van de streamingdienst profiteerde van een positief analistenrapport. Volgens de kenners van de Amerikaanse bank Wells Fargo gaat Netflix een sterk jaar tegemoet dankzij de lancering van een goedkoper, door advertenties ondersteund abonnement. Het aandeel won daarop dik 4 procent.

Autoconcern Tesla stond in de vroege handel ruim 1 procent hoger, ondanks een tegenvaller in China. Volgens persbureau Reuters legt de autofabrikant de productie van de Model Y in de grote fabriek in Shanghai tussen 25 december en 1 januari stil. De onderbreking zou onderdeel zijn van een geplande productieverlaging van ongeveer 30 procent van dat automodel in de Chinese fabriek. Eerder deden al berichten de ronde dat er bij die fabriek van Tesla sprake zou zijn van overcapaciteit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 33.748 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,1 procent, tot 3959 punten. Techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in op 11.053 punten. Beleggers verwerkten onder andere nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten. Zo werd voorbeurs bekendgemaakt dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen rekenen in november harder dan verwacht zijn gestegen. Volgende week dinsdag komen nog de Amerikaanse consumentenprijzen naar buiten die ook een belangrijke rol spelen in het rentebeleid van de centrale bank.

Sportmerk Lululemon (min 9,3 procent) behoorde tot de grootste dalers op Wall Street na cijfers. Vooral de verwachtingen voor het huidige kwartaal stelden teleur. Broadcom won op zijn beurt een kleine 3 procent. De Amerikaanse chip- en softwareproducent behaalde in zijn gebroken boekjaar een recordomzet. Ook voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei. Daarnaast keert Broadcom meer dividend uit.

Verder steeg Manchester United circa 1 procent. De Amerikaanse eigenaren van de Britse voetbalclub, de familie Glazer, hebben hun gebruikelijke halfjaarlijkse dividend niet opgenomen omdat ze de club willen verkopen. Vanwege de tegenvallende sportieve prestaties van de club hadden de fans al opgeroepen om geen dividend uit te keren totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden. De familie Glazer bevestigde onlangs te kijken naar een mogelijke verkoop van de Engelse club van de Nederlandse trainer Erik ten Hag.

De euro was 1,0535 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,78 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 76,40 dollar per vat.