Niet eerder zoveel vacatures in transportsector, meldt CBS

Het aantal openstaande vacatures in de transportsector in het derde kwartaal van dit jaar is niet eerder zo hoog geweest. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat daarbij aangeeft dat het statistiekbureau in 1997 begon met het verzamelen van informatie over vacatures.

In totaal stonden er tussen juni en september bijna 22.000 vacatures open, zo’n 5000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het CBS is de transportsector niet de enige sector waar het aantal vacatures in een jaar tijd toenam, dat geldt ook voor het totale bedrijfsleven.

Naast de vacatures onderzocht het CBS ook de omzet binnen de transportsector. Die nam in het derde kwartaal toe met ruim 27 procent op jaarbasis. Ook de afzonderlijke deelmarkten hadden meer inkomsten, waarvan watertransportbedrijven en de luchtvaart hun omzet het sterkst zagen stijgen. Post- en koeriersdiensten kenden met een plus van bijna 7 procent de minste omzetgroei.