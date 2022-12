Omzet groothandels weer gestegen, wel zorgen over economie

De omzet in de groothandelssector is in het derde kwartaal opnieuw flink toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hogere omzet wordt onder meer veroorzaakt door de hogere prijzen. Wel zijn er onder ondernemers zorgen over de huidige economische omstandigheden.

In de hele groothandelssector steeg de omzet tussen juni en september met 20,6 procent. Daarmee nam de omzet voor het zevende kwartaal op rij toe. De branche die de meeste inkomsten in de boeken zette, was de olie- en steenkoolgroothandel met een omzetstijging van bijna 66 procent op jaarbasis. Ook groothandels in landbouwproducten en ICT-apparatuur hadden meer inkomsten, respectievelijk ruim 27 procent en meer dan 23 procent.

Ondernemers lijken zich ondertussen wel zorgen te maken, bijvoorbeeld over het economische klimaat en de winstgevendheid van hun bedrijven. Zo stond het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal op het laagste punt in ruim twee jaar. Voor wat betreft winstgevendheid bijvoorbeeld, geeft 8 procent van de groothandels aan dat die in de afgelopen drie maanden is afgenomen.