Philips dagwinnaar AEX-index op groen Damrak

Philips was vrijdag de sterkste stijger in de hogere AEX-index in Amsterdam. Het zorgtechnologiefonds won 2,3 procent en toonde daarmee iets van herstel na het forse verlies een dag eerder. Onder andere door de problemen met zijn slaapapneu-apparaten is Philips dit jaar al zo’n 50 procent van zijn beurswaarde verloren. Shell stond onderaan met een min van 0,5 procent. Het olie- en gasconcern stevent desondanks af op een goed beursjaar dankzij de sterk gestegen energieprijzen.

De AEX sloot de sessie met een winst van 0,6 procent op 724,17 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 950,72 punten. Beleggers in Amsterdam verwerkten ook de nieuwe raming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat somber is over de Nederlandse economie. Volgens deskundigen van het fonds zal de economie volgend jaar amper nog groei laten zien. Het prijsplafond voor energie dat de overheid invoert kan ook niet voorkomen dat het leven volgend jaar over de gehele linie opnieuw duurder wordt.

Naast Philips stonden verzekeraar Aegon en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en chipfonds ASMI in de kopgroep met elk een plus van 2,2 procent. Andere chipbedrijven Besi en ASML wonnen tot 1,1 procent, na publicatie van de omzetcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant zag de omzet in november met 50 procent stijgen, ondanks de afnemende vraag naar consumentenelektronica en de coronaverstoringen in China.

Ahold Delhaize won 0,4 procent. Webwinkel bol.com, dochterbedrijf van Ahold Delhaize, bevestigde ongeveer driehonderd banen te schrappen omdat consumenten minder uitgeven. Rabobank verwacht daarnaast dat de supermarktprijzen de komende maanden verder zullen stijgen.

In de MidKap was ABN AMRO de grote winnaar met een plus van bijna 6 procent. Analisten van Credit Suisse verhoogden hun advies voor de bank. WDP won 1,3 procent, ondanks dat het vastgoedbedrijf door JPMorgan van de kooplijst werd afgehaald. Bodemonderzoeker Fugro sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,7 procent. De euro was 1,0548 dollar waard, tegen 1,0554 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 72,56 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 77,30 dollar per vat. De prijzen liepen wat op na opmerkingen van de Russische president Vladimir Poetin over het mogelijk verlagen van de productie in een reactie op het eerder ingestelde prijsplafond.