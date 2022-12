Poetin: Rusland kan olieproductie verlagen vanwege prijsplafond

Rusland kan de productie van olie verlagen als reactie op het door de G7-landen, Europese Unie en Australiƫ ingestelde prijsplafond. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin. Een beslissing over de reactie wordt de komende dagen genomen, zei hij in een uitzending van Rossiya 24 TV, zonder in details te treden.

Het plafond zal volgens Poetin geen negatieve gevolgen hebben voor de nationale begroting. De door de westerse landen ingevoerde drempel van 60 dollar per vat ligt namelijk dicht bij de huidige marktprijs van Russische ruwe olie, zei hij. Verder herhaalde Poetin dat er geen olie verkocht zal worden aan landen die zich aan de beperkingen houden.

Het prijsplafond werd maandag van kracht. Het doel van de maatregel is om de inkomsten van Rusland te verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.