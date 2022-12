Reuters: EU-onderzoek naar miljardenovername VMware door Broadcom

De Europese Commissie gaat mogelijk niet akkoord met de miljardenovername van cloud-computingbedrijf VMware door het Amerikaanse chipbedrijf Broadcom. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat Brussel een volledig antitrustonderzoek wil instellen naar de voorgenomen overname, waarmee een bedrag van 61 miljard dollar is gemoeid.

De deal is de op een na grootste die dit jaar is aangekondigd. Broadcom wil met de overname zijn activiteiten diverser maken. Maar de laatste tijd houden toezichthouders wereldwijd grote techbedrijven juist steeds scherper in de gaten.

Broadcom hoopte op een snelle goedkeuring van de deal door de EU. Daarbij werd gewezen op de concurrentie van Amazon, Microsoft en Google op de markt voor cloud computing, aldus ingewijden eerder.

Vertegenwoordigers van Broadcom hadden eerder deze week een ontmoeting met ambtenaren van de Europese Commissie. Doorgaans worden tijdens dit soort bijeenkomsten eventuele zorgen kenbaar gemaakt. Als bedrijven er niet in slagen de beleidsmakers te overtuigen van de voordelen van hun overnames, wordt een uitvoerig onderzoek begonnen. Daarvoor staat doorgaans vier maanden.

De EU-mededingingsautoriteit, die het eerste onderzoek over de overname op 20 december moet afronden, gaf geen commentaar. Broadcom zei dat het verwacht dat de termijn voor het onderzoeksproces in andere belangrijke regio’s zal worden verlengd vanwege de omvang van de deal. Evengoed gaat Broadcom ervan uit dat de deal volgend jaar kan worden afgerond.

Verschillende Europese bedrijfsorganisaties, waaronder CIO Platform Nederland, hebben eerder hun zorgen geuit. Ze vrezen dat de overname voor drastische prijsstijgingen en steviger commerciƫle praktijken in het nadeel van klanten leidt. Wat ook meespeelt zijn het geld en de tijd die het kost om van VMware naar een concurrent over te stappen. Daarvoor is ook zeker drie tot vijf jaar nodig, wat bedrijven van een overstap zou kunnen weerhouden.