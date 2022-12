Supermarktketen Aldi vertrekt uit Denemarken

Supermarktketen Aldi trekt zich na ongeveer 45 jaar terug uit Denemarken. De discounter maakte dit vrijdagavond bekend. Concurrent Rema 1000 zal 114 van de 188 Deense Aldi-winkels overnemen. De overige Aldi-winkels zullen in de loop van het komende jaar worden gesloten of verkocht.

Ongeveer 1600 van de ongeveer 2800 Aldi-werknemers in het land zullen door Rema worden overgenomen. Er was eerder al een akkoord bereikt over de overname. Maar die moest nog worden goedgekeurd door de Deense mededingingsautoriteiten. Financiƫle details over de deal worden niet bekendgemaakt.

Aldi had in 1977 de eerste discountwinkel in Denemarken geopend en diende volgens het bedrijf als inspiratie voor Rema 1000 om twee jaar later zijn eerste winkel te openen in het Noorse Trondheim. De eerste Deense Rema-winkel volgde in 1994.