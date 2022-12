Twitter aangeklaagd om niet betalen vluchten privéjets

Twitter is aangeklaagd omdat het nog een rekening open heeft staan bij een aanbieder van privéjets. Het bedrijf van miljardair Elon Musk zou weigeren om te betalen voor twee vluchten van voormalig hoofd marketing Leslie Berland. Die vluchten vonden plaats op het moment dat Musk zich voorbereidde op de overname van het socialmediabedrijf.

Private Jet Services (PJS) beweert dat het nog 197.725 dollar krijgt voor Berlands vlucht van 26 oktober van New Jersey naar San Francisco. Daarnaast gaat het om de retourvlucht de volgende dag. Dat was dezelfde dag dat Musk de deal sloot om Twitter te kopen. Berland werd begin november ontslagen, samen met ongeveer de helft van het personeel van het bedrijf.

Volgens een contract dat PJS had met Twitter, was een bepaalde vertegenwoordiger van het socialmediabedrijf verplicht om charters te boeken. Vluchten werden geboekt via e-mails en sms’jes en betalingen waren altijd zonder problemen, althans voordat Musk de boel overnam. Sinds Musk de baas is weigert het bedrijf de rekeningen voor Berlands vluchten te betalen. Volgens Twitter waren de vluchten niet geboekt door de aangewezen vertegenwoordiger, zo valt in rechtbankdocumenten te lezen.

Volgens PJS was de boeking van de vluchten goedgekeurd door de vorige leiding van het bedrijf. Daarvoor zou ook bewijs zijn, maar dat overtuigde de nieuwe leiding van Twitter niet.