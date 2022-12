Vrouwen klagen Twitter aan om mogelijk seksisme bij massaontslag

Het massaontslag bij Twitter raakte vrouwelijke medewerkers onevenredig hard, stellen voormalige personeelsleden. Ze hebben het door Elon Musk opgekochte en geleide bedrijf voor de rechtbank in San Francisco gesleept, omdat discriminatie op basis van sekse verboden is.

Kort nadat Musk de leiding had overgenomen bij Twitter ontsloeg hij ruim de helft van de 5134 medewerkers. Van alle bij Twitter werkzame vrouwen verloor 57 procent hun baan, terwijl dat bij de mannen 47 procent was, staat in de aanklacht. Bij de meer technische beroepen waren de verhoudingen nog schever. Hier ontsloeg Twitter 68 procent van de vrouwen en 48 procent van de mannen.

De twee indieners van de aanklacht, Carolina Bernal Strifling en Willow Wren Turkal, noemen het geen verrassing dat vrouwen vaker de dupe ware van het massaontslag, aangezien Musk geregeld uitlatingen doet die ze vrouwonvriendelijk noemen. Zo grapte ’s werelds rijkste man in een tweet dat hij een school “TITS” zou noemen, wat Engels is voor tieten. Ook twitterde hij dat testosteron geweldig is en hij vrouwen “altijd openlijk heeft aangemoedigd om veel baby’s krijgen.”

Ook het beleid dat Musk invoerde na het massaontslag benadeelt vrouwen, staat in de aanklacht. De Twitter-topman eiste van personeel dat ze lange werkdagen maken op kantoor, wat medewerkers die voor kinderen moeten zorgen alsnog dwong hun baan op te zeggen. De aanklagers vrezen ook dat ontslagen medewerkers worden gedwongen om afstand te doen van hun werknemersrechten om zicht te houden op een ontslagvergoeding.

De rechtszaak, die Striffling en Turkal namens een grotere groep vrouwen zeggen in te dienen, is niet de eerste voor Twitter als gevolg van het massaontslag in november. Eerder klaagden weggestuurde medewerkers het bedrijf aan omdat ze niet volgens de wettelijk verplichte termijn op de hoogte waren gesteld van hun baanverlies.