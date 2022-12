Webwinkel krijgt boete van een ton om nepreviews

Webwinkel TrendX heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van 100.000 euro voor het misleiden van consumenten bij de verkoop van artikelen. Op de pagina van de webshop stonden namelijk positieve reviews die nep waren. Negatieve echte meningen van klanten over de producten werden juist verborgen door TrendX. Volgens de toezichthouder was de onderneming daarnaast onduidelijk over de levertijd van artikelen.

ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh zegt dat de waakhond met deze boete een “helder signaal” wil afgeven. “Veel consumenten raadplegen reviews voordat zij online een aankoop doen. Zij gaan ervan uit dat de reviews echte ervaringen van consumenten weergeven. Daarom treden wij op tegen nepreviews. Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij aantreffen.”

De ACM ontving begin 2020 veel klachten over TrendX en startte een onderzoek. Tijdens dat onderzoek stopte de eigenaar van de webwinkel met de website TrendX.nl. Vervolgens ging hij echter op dezelfde voet verder met klooo.nl, laat de ACM weten. Die site is inmiddels ook uit de lucht. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de toezichthouder naar eigen zeggen rekening gehouden met hoe TrendX er financieel voorstaat.