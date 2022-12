WSJ: Foxconn-oprichter zette China aan tot coronaversoepelingen

Een brief van de Chinese iPhone-producent Foxconn aan de Chinese overheid zou weleens een doorslaggevende rol gespeeld kunnen hebben bij het versoepelen van de coronamaatregelen in China. Dat melden ingewijden aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ). In de brief waarschuwt de oprichter van Foxconn Terry Gou de overheid dat die maatregelen de positie van China in de wereldeconomie schaden.

De brief werd een maand geleden verstuurd, na onrust in de Foxconn-fabriek in Zhengzhou over de coronabeperkingen. In oktober vluchtten al duizenden personeelsleden door chronische voedseltekorten. Nieuwe werknemers kwamen op hun beurt in opstand tegen onder meer de quarantainemaatregelen in de fabriek van Foxconn, ook wel bekend als Hon Hai Precision Industry.

Chinese overheidsfunctionarissen zouden de brief hebben aangegrepen om meer druk uit te oefenen op de Chinese regering om het afbouwen van de maatregelen te versnellen. De ambtenaren en regeringsadviseurs gaven daarbij aan dat het strenge beleid wel degelijk effectief is geweest, maar dat de omikronvariant van het coronavirus om een andere aanpak vraagt. Weliswaar is de variant erg besmettelijk, hij is ook minder dodelijk. Inmiddels zou de bevolking genoeg hebben van de strenge maatregelen en zou ook de status van China als ‘fabriek van de wereld’ op het spel staan, aldus de ambtenaren.

Volgens een verklaring van woordvoerders van Gou zou er geen sprake zijn van een brief. Oprichter Gou zwaaide in 2019 al af als topman van Foxconn.