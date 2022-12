WTO: VS schonden regels met instellen importheffingen onder Trump

De Verenigde Staten hebben internationale handelsafspraken geschonden toen onder voormalig president Donald Trump importheffingen op aluminium en staal werden ingesteld. Dat oordeelde de Wereldhandelsorganisatie WTO. De VS verwerpen het oordeel van de organisatie. Ook zal het niet tot het schrappen van de heffingen leiden.

Onder Trump werden in 2018 importheffingen ingesteld van 25 procent op de wereldwijde invoer van staal en 10 procent op de invoer van aluminium. Trump voerde als argument voor de maatregelen de nationale veiligheid op. Volgens de WTO werden echter fundamentele WTO-afspraken geschonden, zo stelt een panel voor geschillenbeslechting in een reeks uitspraken die vrijdag werd gepubliceerd.

Volgens het WTO-panel zijn de nationale veiligheidsclaims van de VS “niet gerechtvaardigd” omdat de maatregelen niet “in tijd van oorlog of een andere noodsituatie in de internationale betrekkingen” werden genomen. De VS “verwerpt met klem de onjuiste interpretatie en conclusies” in het rapport. Het land is ook niet van plan de maatregelen teniet te doen, aldus Washington.

Het panel koos de kant van China, Noorwegen, Zwitserland en Turkije. Daarbij werden de VS aangemoedigd de maatregelen in overeenstemming te brengen met de WTO-regels. De uitspraak zal waarschijnlijk niet veel gevolgen hebben voor Amerikaanse metaalproducenten. Dat komt doordat de VS een veto kunnen uitspreken en binnen 60 dagen beroep kunnen aantekenen. Dit soort beroepen kunnen momenteel niet worden behandeld, omdat de VS het beroepsorgaan in 2019 hebben lamgelegd.