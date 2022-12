Apple-gebruiker moet meer betalen voor blauwe vinkje Twitter

Berichtendienst Twitter lanceert maandag een vernieuwde versie van Twitter Blue, het betaalde ‘blauwe vinkje’. Apple-gebruikers moeten hier echter meer voor gaan betalen, heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Gebruikers kunnen een abonnement nemen op de vernieuwde service, waarmee ze tweets kunnen bewerken, video’s met een hoge resolutie kunnen uploaden en een blauw vinkje kunnen krijgen na accountverificatie. De webversie kost 8 dollar per maand, maar via het besturingssysteem van Apple is dit 11 dollar.

Twitter legde niet uit waarom Apple-gebruikers meer moeten betalen. Volgens mediaberichten zou het bedrijf op zoek zijn naar een manier om de kosten die in de App Store in rekening worden gebracht te compenseren.

Eigenaar Elon Musk gaf eerder aan dat Twitter bijna klaar is om gebruikers de mogelijkheid te geven meer dan 280 tekens in een bericht te stoppen. Hij had al eerder gemeld dat Twitter werkte aan een manier om langere tweets toe te staan.