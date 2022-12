Beleggers kijken uit naar rentebesluiten centrale banken

De aandacht van beleggers gaat de komende handelsweek volledig uit naar de rentebesluiten van ’s werelds grote centrale banken. In strijd tegen de torenhoge inflatie, is het voor de banken het meest agressieve jaar voor wat betreft renteverhogingen in vier decennia.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, maakt woensdag bekend hoeveel de rente verder omhoog gaat. Ook zal de Fed een voorspelling doen over het aantal rentestappen dat nog nodig is om de inflatie te beteugelen. Naar verwachting wordt het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten met 50 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van tussen de 4 en 4,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007.

Een dag later is het de beurt aan de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. Ook zij schroeven naar verwachting de rentetarieven opnieuw op, met 50 basispunten. In Zwitserland, Noorwegen, Mexico, Taiwan, Colombia en de Filipijnen liggen eveneens hogere leenkosten in het verschiet.

Het jaar eindigt heel anders dan het begon. Zo gaven de meeste beleidsmakers in januari toe dat ze er naast zaten met de verwachting dat de inflatiestijging van vorig jaar snel zou afnemen. Ze gingen er echter nog steeds van uit dat ze de prijzen konden bedwingen met een gestage aanscherping van het beleid. Maar tegen de verwachtingen in liep de inflatie wereldwijd juist hard op. Daardoor werden beleidsmakers gedwongen om hard in te grijpen.

Hoewel er tekenen zijn dat de inflatie in de meeste landen haar hoogtepunt heeft bereikt, is de grote vraag nu wat er in 2023 gebeurt. In het ergste geval blijft de inflatie hardnekkig hoog en belanden landen in recessies. Dat zou stagflatie opleveren, een situatie waarbij de economische groei vertraagt en de inflatie snel stijgt.

Op het macro-economische vlak krijgen beleggers komende week nog veel meer cijfers te verwerken. Het gaat onder meer om de industriƫle productie in het Verenigd Koninkrijk, de Duitse vertrouwensindex van het ZEW en de steunaanvragen in de VS.

De bedrijfsagenda van Nederlandse en buitenlandse bedrijven is voor de komende week vrijwel leeg. Alleen het Amerikaanse Adobe, bekend van onder andere Photoshop, publiceert donderdag zijn resultaten over het vierde kwartaal.