Chinese topadviseur: risico’s omicron vergelijkbaar met griep

Zhong Nanshan, een medisch topadviseur van China, relativeert de risico’s van covid-19. Volgens hem overlijden er net zoveel mensen aan de omicronvariant van het virus als aan gewone griep, zegt hij tegen het Chinese staatspersbureau Xinhua.

“Het sterftecijfer van het coronavirus is ongeveer 0,1 procent, vergelijkbaar met de gewone griep. Daarbij bereikt de infectie zelden de longen”, aldus de adviseur. De meeste mensen herstellen volgens hem binnen zeven tot tien dagen.

Zijn opmerkingen volgen nadat China had aangekondigd zijn strenge coronabeleid en quarantaineregels te versoepelen. Zo hoeven mensen geen negatieve testuitslag meer te laten zien om winkelcentra en supermarkten in Beijing in te mogen. Het virusbeleid van de Chinese regering zorgde de afgelopen tijd voor wijdverbreide sociale onrust in het land.