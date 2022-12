Investeringen voor Portugees ‘gouden visum’ schieten omhoog

De investeringen in Portugal via het zogeheten ‘gouden visum’-programma zijn vorige maand met bijna 50 procent omhooggeschoten, werd zondag bekend. De Portugese overheid overweegt om de omstreden regeling, waarmee rijke buitenlanders van buiten de EU een verblijfsvergunning kunnen krijgen, af te schaffen.

In de afgelopen tien jaar is er zo’n 6,6 miljard euro via dit programma ge├»nvesteerd in Portugees vastgoed, voornamelijk door Chinezen, Brazilianen en Turken. Vorige maand ging het om 65 miljoen euro, 48 procent meer vergeleken met de voorgaande maand.

Het programma wordt echter zwaar bekritiseerd, onder meer doordat de huizenprijzen en de huren hiermee omhoog zijn gejaagd. De Europese Commissie riep eerder al op dat er een eind moet komen aan de omstreden regeling.

Om in aanmerking te komen, moeten mensen van buiten de EU een grote investering in Portugal doen zoals het kopen van onroerend goed. Ze krijgen dan verblijfsrechten en mogen visumvrij door het Europese Schengengebied reizen.