Poetin belt met Erdogan over gashub in Turkije

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse evenknie Recep Tayyip Erdogan hebben zondag telefonisch besproken hoe ze een nieuwe gashub in Turkije kunnen vormgeven, maakte het Kremlin bekend. Via deze verzamelplek zou de Russische brandstof naar Europa verscheept kunnen worden.

Ook bespraken de twee andere gezamenlijke energieprojecten. Erdogan steunde eerder al het voorstel van Poetin voor een nieuwe gashub in Turkije. Brussel heeft dat plan echter afgewezen en beschuldigt Poetin ervan zijn energievoorraden te gebruiken als wapen in de oorlog in Oekraïne.

Afgelopen week werd bekend dat Turkije in gesprek is met de Russen om een korting van meer dan 25 procent te krijgen op de prijs van zijn gasimport uit Rusland. Turkije wil dat de korting van toepassing is op betalingen in 2023 en sommige betalingen die dit jaar zijn gedaan.